Il tecnico che ha superato Allegri nei vertici è Vincenzo Italiano, considerato in corsa per una posizione di rilievo. La dirigenza ha deciso di escludere definitivamente la candidatura di Maurizio Sarri, senza ulteriori possibilità di ripensamenti. La discussione si concentra sui motivi di questa scelta e sulle differenze tra i profili dei tecnici coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui criteri specifici adottati per queste decisioni.

? Domande chiave Chi è il tecnico che ha superato Allegri nei vertici?. Perché la dirigenza ha escluso definitivamente la pista Maurizio Sarri?. Quanto incide il divario salariale tra Italiano e Allegri sulla scelta?. Come cambierà il modello di gioco dopo l'addio di Conte?.? In Breve Italiano punta a un contratto biennale con opzione per la terza stagione.. Allegri costa 3 milioni di euro contro i 6 milioni di Italiano.. Sarri è fuori corsa per un possibile ricongiungimento con Giuntuli all'Atalanta.. Incontro decisivo tra Italiano e Bologna programmato per questo giovedì.. Vincenzo Italiano emerge come il favorito per la panchina del Napoli dopo una serie di vertici avvenuti martedì con la dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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NAPOLI NEL CAOS! DE LAURENTIIS INFURIATO, CONTE VERSO LADDIO A GIUGNO

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Napoli, dopo Conte parte il casting: Sarri favorito, Allegri e Italiano restano sullo sfondoDopo l'addio di Conte, il Napoli avvia le procedure di selezione per il nuovo allenatore.

Napoli, il nuovo allenatore sarà Vincenzo Italiano: il tecnico del Bologna pronto a sostituire Antonio ConteIl Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna.

Temi più discussi: Bologna, il futuro di Italiano è un rebus. Il tecnico rossoblù può finire al Napoli di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte; Napoli, scatto per Italiano: è lui il prescelto per il dopo Conte; Napoli, Italiano in pole per la panchina: vertice tra il tecnico e De Laurentiis. Sfuma l'ipotesi Allegri; Napoli, contatti positivi con Italiano ma accordo di massima con Allegri.

RASSEGNA - Il Mattino: Napoli, sprint per la panchina: Vincenzo Italiano è favorito ift.tt/k1Ofx7H x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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È Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis ha rotto gli indugiItaliano ha ottenuto risultati in tutte le squadre: dallo Spezia alla Fiorentina al Bologna. È una scelta meritocratica. Niente Allegri ... ilnapolista.it