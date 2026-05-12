Napoli-Bologna Conte sfida Italiano | serve il riscatto dopo lo 0-0

Napoli e Bologna si preparano a sfidarsi in una partita che si preannuncia decisa, dopo lo 0-0 dell’ultimo incontro. L’allenatore del Napoli cerca di trovare strategie per superare la difesa compatta del Bologna, allenato dall’allenatore avversario. Restano da capire quali giocatori potrebbero fare la differenza e come le formazioni affronteranno la sfida per cercare il primo gol. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione tra le due squadre.

? Punti chiave Come farà Conte a sbloccare la difesa del Bologna di Italiano?. Chi sarà l'uomo chiave per rompere l'inerzia dello zero a reti inviolte?. Quali spazi riuscirà a sfruttare il Napoli per evitare un altro pareggio?. Cosa rischiano le ambizioni di entrambe le squadre dopo questo turno cruciale?.? In Breve Partita in diretta su piattaforma Dazn lunedì 11 maggio ore 20:45.. Bologna arriva dopo lo 0-0 casalingo contro il Cagliari al Dall’Ara.. Napoli giocherà fuori casa contro il Pisa domenica 17 maggio ore 15:00.. Atalanta e Bologna saranno impegnate domenica 17 maggio alle ore 15:00.. Il Napoli affronta il Bologna lunedì 11 maggio alle ore 20:45 per un cruciale turno della 36esima giornata di Serie A, con gli azzurri pronti a riscattarsi dopo il recente pareggio ottenuto in trasferta contro il Como per 0-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Napoli, confronto Conte-squadra e allenamenti anticipati

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