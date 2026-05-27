Napoli Tre azzurri saranno rilanciati da Italiano

Tre giocatori azzurri saranno rilanciati dall’allenatore Vincenzo Italiano. Nonostante le voci di mercato, Italiano sembra il favorito per la guida della squadra. La società sta valutando il suo arrivo, mentre i giocatori coinvolti potrebbero beneficiare di un nuovo progetto tecnico. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata.

Contro le aspettative di molti, Vincenzo Italiano sembra il candidato più vicino alla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornale “La Repubblica”, Aurelio De Laurentiis avrebbe come obiettivo per la prossima stagione quello di valorizzare i nuovi acquisti, lasciati quest’anno lontani dal campo del Maradona. Durante i recenti incontri, Italiano si sarebbe mostrato intenzionato a lavorare duramente per cercare di rilanciare Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi sono giocatori in cui il club azzurro confida molto. Il tecnico ritiene che possano sposarsi perfettamente con il suo registro di gioco. Lo stesso vale anche per Beukema. L’allenatore conosce molto bene il difensore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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