Due azzurri saranno i pilastri del Napoli per i prossimi anni

Durante l’evento Inside The Sport, è stato presente l’agente Mario Giuffredi, che rappresenta diversi calciatori del Napoli. Tra i temi affrontati, si è parlato di due calciatori azzurri che saranno i punti di riferimento della squadra nei prossimi anni. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli o sui ruoli specifici, ma l’attenzione si è concentrata sulla stabilità futura del club e sui suoi talenti.

All’evento Inside The Sport, c’era presente l’agente Mario Giuffredi che ha tra i suoi assistiti diversi calciatori del Napoli. All’agente sono state chieste dai vari media, tra cui TMW, informazioni sul futuro di alcuni suoi assistiti. In particolare, si è parlato di Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli, e di Matteo Politano. I due azzurri, stando alle parole di Giuffredi, saranno due dei pilastri della squadra partenopea anche nei prossimi anni. “Sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l’amore per la maglia”, queste le parole spese da Giuffredi per i due azzurri. Infatti, Conte, in soli due anni, come noto, ha già vinto uno scudetto ed una Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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