Il Napoli sta pianificando il futuro di Lang e Lucca, due calciatori che erano stati esclusi da Conte. Il club sta riorganizzando il progetto tecnico e sembra aver trovato un nuovo allenatore, con Vincenzo Italiano in pole position. La decisione di cambiare strategia riguarda anche i ruoli e le prospettive dei due giocatori, che potrebbero essere reintegrati nel progetto tecnico del team. La scelta dell’allenatore potrebbe influenzare le future opportunità di Lang e Lucca.

Vincenzo Italiano sembra essere sempre più vicino ad essere il prossimo allenatore del Napoli e ridisegna il progetto attorno a Lang e Lucca, due calciatori scartati da Conte. Quello che potrebbe essere il nuovo tecnico azzurro, avrebbe dato il benestare al loro rientro nella rosa. Napoli, incontro con Italiano: i dettagli. Secondo La Repubblica, De Laurentiis ha incontrato martedì i legali di Italiano a Roma. Il presidente ha offerto garanzie precise dopo l’esperienza alla Fiorentina, dove l’allenatore era stato “sedotto e abbandonato”. Domani Italiano parlerà con il Bologna per sciogliersi dal contratto in scadenza 2027. L’intesa con il Napoli è già definita: biennale con opzione aggiuntiva a circa 3 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, svelato il piano per Lang e Lucca: ora il loro futuro cambia

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