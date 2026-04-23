Lorenzo Lucca e Noa Lang sono tornati al Napoli al termine dei prestiti invernali, senza che si concretizzasse il riscatto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due calciatori hanno concluso la loro esperienza con il club senza offerte di acquisto e con un valore di mercato da rivedere. La situazione potrebbe avere ripercussioni sulla gestione delle prossime operazioni di mercato e sulla valutazione dei giocatori stessi.

Lorenzo Lucca e Noa Lang tornano al Napoli senza riscatto: i due prestiti invernali si concludono con il fallimento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, e i calciatori rientrano con un valore di mercato da ricostruire. L’attaccante classe 2000 ha disputato una sola gara da protagonista in Premier League, quella del 6 febbraio contro il Leeds conclusa con un gol. Dopo quell’exploit iniziale, Vitor Pereira lo ha progressivamente escluso dalle rotazioni, relegandolo in panchina. L’ultima apparizione in campionato risale al 22 febbraio. Nemmeno le competizioni europee gli hanno offerto opportunità: il gigante azzurro ha chiuso il prestito con zero minuti nelle sfide contro il Porto e senza alcuna prospettiva di essere riscattato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca e Lang, futuro già comunicato al Napoli: le conseguenze per Manna

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