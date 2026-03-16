Il mercato del Napoli si concentra sui giocatori Lukaku, Juan Jesus, Anguissa, Lucca e Lang, con molte voci sul loro futuro. La situazione di Conte alla guida della squadra dipende dalle decisioni prese in sede di acquisti e cessioni, più che dai rapporti personali. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali mosse verranno fatte e come influenzeranno la permanenza dell’allenatore sulla panchina azzurra.

Il futuro di Conte al Napoli non è questione di feeling ma di bilanci e dimensione aziendale. Il che significa che saranno le mosse sul mercato a decidere se l’allenatore resterà o meno per il terzo anno in panchina. È chiaro che Conte conosce la situazione del Napoli e sa che quest’anno non ci sono Osimhen e Kvara da vendere per ci bisognerà capire come muoversi. Secondo il Corriere dello Sport si cambierà registro puntando su calciatori con un’età media decisamente più bassa di quella attuale. Gli arrivi di Alisson e Giovane ne sono gli esempi più recenti. “Dopo un ricchissimo mercato 2025, Il Napoli punterà sui giovani e su acquisti mirati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mercato Napoli, attenzione al futuro di Lukaku, Juan Jesus, Anguissa e soprattutto Lucca e Lang

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Mercato Napoli, attenzione al futuro di #Lukaku, Juan Jesus, #Anguissa e soprattutto Lucca e Lang Il Corsport sottolinea che ci sarà un cambio di registro puntando su calciatori con un'età media decisamente più bassa di quella attuale. https://www.ilnapolista.i - facebook.com facebook