Un giovane di 21 anni è stato arrestato ieri pomeriggio ai Quartieri Spagnoli con oltre un chilo di droga. La Polizia di Stato ha fermato l’individuo, già noto alle forze dell’ordine, e trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato portato in commissariato.

Sorpreso con più di un chilo di droga. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nel transitare in via De Deo, all’angolo vico Lungo Gelso, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 10 panetti di hashish e 56 involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, sorpreso ai Quartieri Spagnoli con più di un chilo di droga: arrestato 21enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, incendio ai Quartieri Spagnoli: il racconto

Notizie e thread social correlati

Afragola, sorpreso in casa con un chilo di droga: 38enne arrestato alle SalicelleNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni alle Salicelle, a seguito del rinvenimento di un chilo di droga nella sua...

Folla ai Quartieri Spagnoli per Jovanotti: "A Napoli nasce la musica più bella”Una grande folla si è radunata ai Quartieri Spagnoli di Napoli per assistere a un evento di musica e poesia.

Temi più discussi: Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli: Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTO; Nino D'Angelo ospite alla Federico II per I Linguaggi della Creatività; Napoli, controlli ad alto impatto nel centro storico e ai Quartieri Spagnoli: due denunciati e locali sanzionati - Punto!; Baby K a Napoli per girare il suo nuovo videoclip: l’inno alla città e alle artiste napoletane.

Baby K fa esplodere Napoli: la popstar ai Quartieri Spagnoli per il suo nuovo videoclip. Sarà un tormentone estivoBaby K ha scelto Napoli per girare il suo nuovo videoclip estivo, destinato a diventare il tormentone dell'estate 2026. Come riporta il quotidiano Il Mattino, le riprese si sono svolte tra ... leggo.it

Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli: Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTOLa rapper arriva a sorpresa sui vicoli per girare tra la folla di passanti le immagini del video che accompagnerà la canzone ancora top secret in cui si fa riferimento al murale di Maradona ... napolitoday.it