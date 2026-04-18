Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli. L’arresto è avvenuto durante un intervento in strada volto a contrastare lo spaccio di droga. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio. L’arresto segue un’attività di controllo nel quartiere, noto per episodi di questa natura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via San Liborio, hanno notato il predetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il prevenuto, trovandolo in possesso di 65 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio in strada ai Quartieri Spagnoli: scatta il blitz, pusher arrestato

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