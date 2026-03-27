Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni alle Salicelle, a seguito del rinvenimento di un chilo di droga nella sua abitazione. Contestualmente, è stato denunciato un giovane di 22 anni, anche lui napoletano, per lo stesso reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione si è svolta senza interventi violenti o altre situazioni di rilievo.

Sorpreso con un chilo di droga. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno altresì denunciato un 22enne napoletano per lo stesso reato. Nell'ambito degli stessi controlli, i poliziotti hanno notato, all’interno dello stabile, il 22enne che, alla loro vista, ha tentato di raggiungere il tetto dell’edificio per eludere il controllo. Gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 17 grammi e di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, il 38enne è stato tratto in arresto dalla Polizia mentre il 22enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, sorpreso in casa con un chilo di droga: 38enne arrestato alle Salicelle

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