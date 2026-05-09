Folla ai Quartieri Spagnoli per Jovanotti | A Napoli nasce la musica più bella
Una grande folla si è radunata ai Quartieri Spagnoli di Napoli per assistere a un evento di musica e poesia. Il cantante italiano è tornato in città e ha presentato il suo nuovo progetto editoriale intitolato Poesie da viaggio, realizzato in collaborazione con un curatore. L’artista ha scelto di condividere questa iniziativa nel quartiere napoletano, noto per la sua vivacità e tradizione culturale.
Ci sono viaggi che iniziano con un biglietto in tasca e altri che partono da una poesia. Jovanotti torna a Napoli e sceglie il cuore dei Quartieri Spagnoli per raccontare il suo nuovo progetto editoriale, Poesie da viaggio, l’antologia curata insieme a Nicola Crocetti. Negli spazi di FOQUS, fin.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Gigi D'Alessio - DIAMANTI E ORO feat. Khaled & Jovanotti
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"Giacche siamo ai quartieri spagnoli, perché non andiamo a mangiare qualcosa al Vulcano" #upas x.com