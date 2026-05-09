Folla ai Quartieri Spagnoli per Jovanotti | A Napoli nasce la musica più bella

Una grande folla si è radunata ai Quartieri Spagnoli di Napoli per assistere a un evento di musica e poesia. Il cantante italiano è tornato in città e ha presentato il suo nuovo progetto editoriale intitolato Poesie da viaggio, realizzato in collaborazione con un curatore. L’artista ha scelto di condividere questa iniziativa nel quartiere napoletano, noto per la sua vivacità e tradizione culturale.

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