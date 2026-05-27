Napoli sondaggio per il centrocampo | arriva dalla Bundesliga?

Il Wolfsburg, retrocesso dalla Bundesliga, potrebbe cedere il centrocampista croato per circa 10 milioni di euro, meno dei 25 milioni spesi tre anni fa per acquistarlo dal Rennes. Il Napoli sta valutando questa opzione per rinforzare il centrocampo, secondo fonti di mercato. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con la società azzurra interessata a definire i dettagli dell’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata.

Lovro Majer torna nel mirino del Napoli a condizioni economiche radicalmente diverse. Il Wolfsburg, retrocesso dalla Bundesliga, potrebbe cedere il centrocampista croato per circa 10 milioni di euro, cifra inferiore ai 25 spesi tre anni fa per acquistarlo dal Rennes. Majer e il Napoli: il ritorno di fiamma dopo la retrocessione del Wolfsburg. Secondo indiscrezioni dalla Croazia, gli azzurri seguono attentamente la situazione del giocatore. La retrocessione tedesca ha trasformato radicalmente lo scenario: il club di Wolfsburg non oppone resistenza alla partenza e apre alla cessione. Il contratto di Majer scade nel 2028 e non contiene clausola rescissoria, ma prevede una riduzione dello stipendio in caso di retrocessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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