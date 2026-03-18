La Juventus ha deciso di investire 30 milioni di euro per rinforzare il reparto centrocampo, acquisto che arriva direttamente dalla Serie A. La società bianconera ha concluso un accordo per un nuovo giocatore, rafforzando così la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative sono state concluse nelle ultime settimane, segnando un nuovo passo nel mercato estivo della squadra.

Juventus scatenata sul mercato in vista del prossimo anno: ecco le ultime mosse della compagine bianconera. Dopo la convincente vittoria sul campo dell’Udinese grazie alla rete di Boga, la Juventus prepara la sfida interna con il Sassuolo, in programma sabato alle ore 20,45 e valida per la 30esima giornata di Serie A. Un match da non sottovalutare assolutamente, ma anche una ghiotta occasione per parlare di calciomercato con i colleghi neroverdi. Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it Sì, perché nell’organico del Sassuolo c’è un profilo molto interessante su cui ha messo gli occhi proprio la Juve: si tratta di Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Serie A: 30 milioni

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