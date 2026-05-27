Napoli sasso contro bus ANM in via Arenaccia | paura tra autista e passeggeri

Notizia in breve

Un autobus della linea R5 è stato colpito da un sasso in via Arenaccia a Napoli, danneggiando un vetro. L’incidente ha causato paura tra autista e passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. L’episodio si aggiunge a una serie di atti di violenza contro il trasporto pubblico nella città.