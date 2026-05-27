Napoli sasso contro bus ANM in via Arenaccia | paura tra autista e passeggeri
Un autobus della linea R5 è stato colpito da un sasso in via Arenaccia a Napoli, danneggiando un vetro. L’incidente ha causato paura tra autista e passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. L’episodio si aggiunge a una serie di atti di violenza contro il trasporto pubblico nella città.
Nuovo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico a Napoli. Preso di mira un autobus della linea R5: frantumato un vetro, nessun ferito per fortuna. USB ANM: “Serve un intervento immediato”. Ancora un episodio di violenza contro i mezzi pubblici a Napoli. Lo riferisce su Facebook Marco Sansone, sindacalista di USB. Nella serata di ieri, intorno alle 23.35, un autobus dell’ANM in servizio sulla linea R5 è stato colpito da un oggetto lanciato dall’esterno in via Arenaccia, nei pressi dell’incrocio con via Colonnello Lahalle. Secondo quanto riferito dal Coordinamento USB ANM, l’oggetto — probabilmente un sasso — ha colpito violentemente il mezzo, mandando in frantumi un vetro del bus. 🔗 Leggi su 2anews.it
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