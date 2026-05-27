Sasso contro un bus di Anm a Napoli in frantumi il vetro | paura in via Arenaccia

Notizia in breve

Un sasso ha colpito un autobus di Napoli in via Arenaccia, rompendo il vetro anteriore. L'incidente è stato riferito dal sindacato USB, che ha indicato come l'autista e i passeggeri siano rimasti spaventati ma non feriti. Il vetro frantumato ha causato disagio e paura tra le persone a bordo, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo.