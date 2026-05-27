Sasso contro un bus di Anm a Napoli in frantumi il vetro | paura in via Arenaccia
Un sasso ha colpito un autobus di Napoli in via Arenaccia, rompendo il vetro anteriore. L'incidente è stato riferito dal sindacato USB, che ha indicato come l'autista e i passeggeri siano rimasti spaventati ma non feriti. Il vetro frantumato ha causato disagio e paura tra le persone a bordo, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo.
A raccontare l'accaduto è stato il sindacato USB. Per fortuna, per autista e passeggeri del bus solo un grande spavento, ma non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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