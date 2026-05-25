Lanciato un grande sasso contro la cabina del filobus paura per autista e passeggeri FOTO
Un sasso è stato lanciato contro la cabina di un filobus della linea V1 La Verde lungo la strada parco. L'oggetto ha colpito la cabina, creando tensione tra autista e passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti. La cabina danneggiata è stata messa in sicurezza. La circolazione del mezzo è stata temporaneamente sospesa.
Paura lungo la strada parco per un sasso lanciato contro la cabina dell'autista di uno dei filobus della linea V1 La Verde. L'episodio, come denuncia Giammaria Ferrante, coordinatore del sindacato Filt-Cgil Pescara, è avvenuto lo scorso 21 maggio.Un filobus in servizio è stato bersaglio del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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