Lanciato un grande sasso contro la cabina del filobus paura per autista e passeggeri FOTO

Notizia in breve

Un sasso è stato lanciato contro la cabina di un filobus della linea V1 La Verde lungo la strada parco. L'oggetto ha colpito la cabina, creando tensione tra autista e passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti. La cabina danneggiata è stata messa in sicurezza. La circolazione del mezzo è stata temporaneamente sospesa.