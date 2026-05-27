Napoli nuovi contatti con Allegri | ore calde anche per la posizione di Italiano

Nel pomeriggio sono stati avviati nuovi contatti tra il Napoli e Massimiliano Allegri, con incontri che si sono svolti in giornata. Si aspettano sviluppi decisivi anche sulla posizione dell’attuale allenatore, con l’obiettivo di definire il futuro tecnico della squadra. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora annunci ufficiali.

Napoli, accelerata sull’ex Milan Massimiliano Allegri: nuovi contatti in giornata, mentre per Italiano si attendono sviluppi decisivi. Il Napoli ha ormai ristretto la scelta per il dopo?Conte a due profili ben definiti: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Mercoledì 27 maggio il club ha avuto un nuovo contatto con l’ex tecnico del Milan, con cui esiste già una bozza di accordo per un contratto biennale. Allegri resta una pista concreta e avanzata, ma non è l’unica su cui gli azzurri stanno lavorando. Lo riporta Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La candidatura di Italiano rimane infatti altrettanto forte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Napoli-Milan | | Allegri e Maignan in conferenza stampa pre-partita

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Giornata caldissima in casa #Napoli: nuovi contatti con Massimiliano #Allegri per capire se esistono i margini per aprire un vero dialogo in vista della prossima stagione. Nel frattempo Vincenzo #Italiano si prepara all’incontro di giovedì con il #Bologna. #c x.com

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