Il Napoli sta valutando il sostituto di Conte come allenatore. Tra i nomi più discussi ci sono Italiano e Allegri, ma si fa anche il nome di Iraola. La società sta analizzando le opzioni e le eventuali alternative per la guida tecnica della squadra. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Tutti i nomi per il prossimo allenatore, chi è in vantaggio. Il futuro della panchina del Napoli è diventato uno dei temi centrali del mercato allenatori. Dopo l’addio di Antonio Conte, il club azzurro deve scegliere la nuova guida tecnica per una stagione dal peso enorme: quella del Centenario. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole affidarsi a un profilo sicuro, capace di mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano e di provare a ritrovare competitività anche in Champions League. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, caccia al dopo Conte: tra Italiano e Allegri c’è anche la tentazione Iraola!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI-BOLOGNA 2-3: CONTE COME ALLEGRI, CROLLO DOPO LA RIMONTA SFUMATA

Notizie e thread social correlati

Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista. Sogno Allegri, tentazione IraolaIl tecnico del Bologna incontrerà presto la società per discutere del suo futuro.

Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e ItalianoDopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli si trova di fronte alla scelta del nuovo allenatore.

Temi più discussi: Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e Italiano; Dopo Conte, piace sempre più Italiano. De Laurentiis agli investitori Usa: Napoli non in vendita; Conte e il futuro dopo Napoli: c'è l'ipotesi Nazionale. E se la Juve...; Napoli, obiettivo Champions a Pisa e rescissione per un attaccante.

Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: ‘Inter per sempre’, Juve e Napoli ribaltone, Lucio-Comolli resa dei conti #19maggio x.com

Allenatore Napoli, ipotesi Iraola. C'è anche Xavi. Occhio alle sorpreseIl Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis potrebbe sorprendere. areanapoli.it

Napoli, caccia al successore di Conte. Juve, i dubbi sul futuroNel corso del TMW News di oggi ci si concentra soprattutto sulle prossime partite che saranno decisive ai fini dell'ingresso in Champions. tuttomercatoweb.com