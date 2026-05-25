Napoli caccia al dopo Conte | tra Italiano e Allegri c’è anche la tentazione Iraola!

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando il sostituto di Conte come allenatore. Tra i nomi più discussi ci sono Italiano e Allegri, ma si fa anche il nome di Iraola. La società sta analizzando le opzioni e le eventuali alternative per la guida tecnica della squadra. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

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Tutti i nomi per il prossimo allenatore, chi è in vantaggio. Il futuro della panchina del Napoli è diventato uno dei temi centrali del mercato allenatori. Dopo l’addio di Antonio Conte, il club azzurro deve scegliere la nuova guida tecnica per una stagione dal peso enorme: quella del Centenario. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole affidarsi a un profilo sicuro, capace di mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano e di provare a ritrovare competitività anche in Champions League. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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