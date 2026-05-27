Massimiliano Allegri non sembra più essere un candidato per la panchina del Napoli. L’ex allenatore del Milan, intervistato prima di un evento dedicato a Giovanni Galeone, non ha espresso preferenze sul futuro incarico. Ha comunque confermato di avere stima nei confronti del presidente e del direttore sportivo della squadra. Non sono state fornite altre indicazioni su eventuali sviluppi o alternative per la guida tecnica del club.

Massimiliano Allegri non sembrerebbe essere destinato al Napoli. L’ex allenatore del Milan, intervistato da Ciro Venerato alla vigilia della kermesse dedicata a Giovanni Galeone, ha evitato di sbilanciarsi sul casting per la panchina azzurra, confermando però la stima per De Laurentiis e Manna. Allegri e il Napoli: ecco cosa sta succedendo. Ciro Venerato, giornalista ‘Rai’, ha dichiarato: “ Sul Napoli che verrà Allegri non si sbilancia, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna. Uomini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un ritorno a Napoli tanti anni dopo. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità importanti per Allegri: cosa succede ora con la panchina

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