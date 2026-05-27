Napoli non è ancora fatta per Italiano | De Laurentiis si tutela e incontra il piano B!

Il Napoli sta mantenendo aperte diverse opzioni per la panchina. Il presidente ha intensificato i contatti con il tecnico ex Milan, considerato uno dei principali candidati. Nel frattempo, il tecnico attuale, ancora sotto contratto, incontrerà i dirigenti del club di appartenenza per discutere del suo futuro. La decisione finale non è ancora stata presa, e si valutano diverse possibilità.

Massimiliano Allegri rimane uno dei due profili prioritari per il Napoli: De Laurentiis intensifica i contatti con l’ormai ex Milan, mentre Italiano domani incontrerà la dirigenza del Bologna per discutere del suo futuro. Napoli-Allegri, De Laurentiis accelera. Gli azzurri hanno scelto di forzare la mano. Secondo Sky Sport, il presidente partenopeo ha proseguito gli incontri con gli intermediari di Massimiliano Allegri già nella giornata odierna, confermando l’intenzione di chiudere rapidamente il dossier allenatore. La strategia è chiara: non attendere passivamente, ma spingere verso la soluzione che la società ritiene più adatta al progetto sportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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