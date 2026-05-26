Un incontro tra il presidente del Napoli e il nuovo allenatore potrebbe tenersi a Roma nelle prossime ore. La trattativa per la scelta della nuova guida tecnica del club sembra essere arrivata a una svolta. Nessuna conferma ufficiale, ma le fonti indicano che le parti stanno discutendo per definire gli ultimi dettagli. La decisione finale potrebbe essere annunciata a breve.

La scelta del nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere entrata in una fase decisiva. Dopo giorni di valutazioni e indiscrezioni, il nome di Vincenzo Italiano torna a guadagnare terreno per la successione di Antonio Conte. L’elemento che accende nuovamente la pista riguarda la presenza del tecnico a Roma. Un dettaglio che potrebbe non essere casuale. Nella Capitale, infatti, potrebbe andare in scena un passaggio importante nei dialoghi con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’indiscrezione è stata rilanciata da Massimo D’Alessandro di Radio CRC. Il giornalista ha riferito che Italiano si troverebbe a Roma insieme ai professionisti che ne curano gli interessi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Italiano-Napoli, possibile incontro a Roma con De Laurentiis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma-Napoli, il miracolo di Svilar

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De LaurentiisNel corso della stagione, la relazione tra l’allenatore e il presidente del Napoli è rimasta inesistente pubblicamente, non risultando incontri...

Leggi anche: De Laurentiis rientra oggi a Roma, anticipato l’incontro con Conte

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioni; Napoli, prossimo allenatore: tra Italiano e Mancini; Italiano: Possibile che io non resti al Bologna. Sul Napoli...

SKY - Ugolini: Napoli, Allegri e Italiano i profili per il post Conte, possibile un terzo nome, il presidente si è preso del tempo per decidere ift.tt/pbHBh0l x.com

Indiscrezione su Italiano: è a Roma, possibile incontro con ADL?Possibile svolta in arrivo per la panchina del Napoli?. Possibile svolta in arrivo per la panchina del Napoli?. Nelle ultime ore sono infatti emersi nuovi aggiornamenti sul futuro della guida tecnica ... tuttonapoli.net

Italiano-Napoli, possibile incontro a Roma con De LaurentiisForzAzzurri.net - Italiano-Napoli, possibile incontro a Roma con De Laurentiis La scelta del nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere entrata in una fase decisiva. Dopo ... forzazzurri.net

[Bianchin] Al momento, le possibilità che Mario Gila si unisca al Milan a luglio sono basse. Il Milan ha fatto uno sforzo, soprattutto Igli Tare. Tuttavia, lo spagnolo ha diverse offerte – concentrandosi esclusivamente su club italiani, Napoli, Inter e Juventus – e de reddit