Sarri frena sul Napoli | De Laurentiis valuta il piano B

Il proprietario del club sta valutando diverse opzioni dopo che l'allenatore precedente ha lasciato la squadra. La società ha deciso di accelerare il processo di scelta, con l’obiettivo di nominare un nuovo tecnico nel prossimo periodo. Nel frattempo, l’attuale allenatore ha deciso di non proseguire, e il presidente sta considerando una soluzione alternativa, nota come piano B, per coprire questa posizione. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Il Napoli vuole scegliere rapidamente il nuovo allenatore. L’addio di Antonio Conte apre una fase delicata e Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere il dossier prima della partenza per gli Stati Uniti, prevista per la fine della prossima settimana. Il primo nome resta Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è considerato il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo, ma la trattativa non appare più così semplice come sembrava nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sarri avrebbe ancora qualche dubbio sul ritorno a Napoli. A 67 anni, l’ex allenatore azzurro starebbe valutando con attenzione il peso di una piazza ambiziosa, esigente e reduce da stagioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sarri frena sul Napoli: De Laurentiis valuta il piano B ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Futuro Napoli, De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte: Sarri e altri due nomiAntonio Conte lascia il Napoli al 70%: secondo Sky Sport, De Laurentiis ha già avviato sondaggi per il nuovo allenatore, con Maurizio Sarri in pole... Nuovo allenatore Napoli: Sarri frena, spunta Allegri. Le mosse di De Laurentiis? In Sintesi Il Napoli stringe i tempi per annunciare il successore di Antonio Conte. Sarri frena sul Napoli: De Laurentiis valuta il piano BForzAzzurri.net - Sarri frena sul Napoli: De Laurentiis valuta il piano B Il Napoli vuole scegliere rapidamente il nuovo allenatore. L’addio di Antonio Conte apre una fase ... forzazzurri.net REPUBBLICA - Napoli, ultimatum di 48 ore a Sarri, ecco cosa frena il tecnico toscano ift.tt/uKabPJ3 x.com REPUBBLICA - Napoli, ultimatum di 48 ore a Sarri, ecco cosa frena il tecnico toscanoLa Repubblica scrive della trattativa Sarri-Napoli. Il tecnico della Lazio, che piace anche all'Atalanta, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Entrambe le squadre gli offr ... napolimagazine.com