America’s Cup di Napoli c’è anche il team Australia | sale a 6 il numero dei challenger

Per la 38esima edizione dell’America’s Cup di Napoli, il numero di challenger è salito a sei. Il Royal Prince Edward Yacht Club ha comunicato che il Royal New Zealand Yacht Squadron ha accettato di partecipare alla competizione. La presenza del team australiano si aggiunge così a quella degli altri sfidanti già annunciati, segnando un incremento nel numero totale di contendenti alla regata.

Sale a 6 il numero dei challenger per la 38esima America’s Cup di Napoli. Il Royal Prince Edward Yacht Club ha confermato che la challenge è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron. A rappresentare il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning, in passato già sostenitore delle squadre australiane nelle competizioni Youth & Women’s America’s Cup in Barcellona nel 2024. Il team ha inoltre confermato che Tom Slingsby, medaglia d’oro olimpica, campione di foiling e nominato per ben due volte World Sailor of the Year, farà parte della squadra con il ruolo di Head of Sailing. Glenn Ashby -tre volte vincitore della Coppa- sarà invece Head of Performance & Design.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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