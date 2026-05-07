Noa Lang futuro al Napoli | il Galatasaray non lo riscatterà

Noa Lang tornerà al Napoli al termine della stagione, poiché il Galatasaray ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 30 milioni di euro prevista nell’accordo tra i due club. L’esterno olandese, attualmente in prestito dal Napoli, quindi rientrerà nella rosa azzurra senza ulteriori trasferimenti, dopo che il club turco ha comunicato la decisione di non riscattarlo.

Noa Lang tornerà al Napoli al termine della stagione. Il Galatasaray non eserciterà l’opzione di acquisto da 30 milioni di euro prevista nell’accordo con il club azzurro e l’esterno olandese rientrerà quindi dal prestito. La notizia è stata rilanciata da Fabrizio Romano, secondo cui la decisione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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