Lukaku ha dichiarato di essere orgoglioso e ha confermato di aver parlato con l'allenatore. Non sono stati resi noti i dettagli della conversazione tra i due, né le parole scambiate in privato. Dopo le scuse del giocatore, l'allenatore ha avuto una reazione che non è stata pubblicamente comunicata.

? Domande chiave Cosa si sono detti davvero Lukaku e Conte in privato?. Come ha reagito l'allenatore dopo le scuse del giocatore?. Perché la società ha deciso di puntare ancora sul belga?. Quali sono le reali intenzioni di Lukaku per il prossimo anno?.? In Breve Confronto onesto avvenuto tra Lukaku e Conte prima del rientro in Belgio.. Il giocatore ha un contratto ancora valido per un anno con il Napoli.. L'attaccante punta ora alla preparazione fisica in vista del prossimo Mondiale.. Il Napoli chiude la stagione al secondo posto dietro all'Inter.. Romelu Lukaku ha confermato il suo legame con il Napoli dopo una stagione che l’ha portato a chiudere al secondo posto in classifica, smentendo le voci di un possibile addio e parlando del rapporto ristabilito con Conte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Lukaku rompe il silenzio: “Sono orgoglioso, con Conte ho parlato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lukaku: 'Infortunato per colpa del Napoli!' scoppia il caso medico con lo staff di Conte!

Notizie e thread social correlati

Lukaku: "Sto bene al Napoli e sono orgoglioso di essere azzurro. Conte? Gli ho chiesto scusa"L'attaccante ha dichiarato di trovarsi bene con il Napoli e di essere orgoglioso di indossare la maglia azzurra.

Napoli-Cremonese 4-0, Conte: «Lukaku? Non ho parlato con lui. Il mio ufficio era lì»Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 nel match giocato allo stadio Maradona.

Temi più discussi: Napoli, Lukaku a sorpresa: Amo il club e non ho chiesto di partire; Napoli-Lukaku, addio in estate? Il belga rompe il silenzio; Lukaku: Sto bene al Napoli, ho ancora un anno di contratto; Lukaku a sorpresa: Napoli? Non ho chiesto la cessione.

#Lukaku rompe il silenzio a RTBF Con il #Napoli va tutto bene. Il mio amore per il club è intatto. Mi resta ancora un anno di contratto e sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo che chiede di partire. Mi sento sempre più in forma ?Lo terreste? ? x.com

Lukaku rassicura: Sono un giocatore del Napoli, non sono il tipo che chiede...L'attaccante belga classe 93, ha ribadito di essere ancora sotto contratto con la squadra di De Laurentiis e che non chiederà di andare via ... corrieredellosport.it

Napoli, Lukaku rompe il silenzio: Resto e sto meglioRomelu Lukaku conferma il suo legame con il Napoli: Resto qui. Il belga parla anche di forma fisica e futuro in Nazionale. europacalcio.it