Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 nel match giocato allo stadio Maradona. La squadra partita in modo convincente, ha segnato più volte durante l'incontro, senza incontrare grandi ostacoli. Nel post partita, l'allenatore ha dichiarato di non aver avuto contatti con il giocatore Lukaku, specificando che il suo ufficio si trovava lì vicino.

Un Napoli bello. Che gioca la palla, che segna senza particolari difficoltà e che cala il poker al Maradona contro la Cremonese di Giampaolo. E per Antonio Conte è la prima vittoria in stagione con più di due gol di scarto. Gli azzurri mettono la freccia e al momento sono al secondo posto, a +3 dal Milan di Allegri, che giocherà domenica contro la Juventus a San Siro. Una serata stupenda che riconsegna la gioia del gol a Kevin De Bruyne, dopo il rigore contro l'Inter dello scorso 25 ottobre, e che così ha commentato Antonio Conte: «Sulla risposta dei ragazzi non avevo dubbi. Contro la Lazio abbiamo avuto il 70% del possesso palla senza centrare la porta.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Cremonese 4-0, Conte: «Lukaku? Non ho parlato con lui. Il mio ufficio era lì»

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