L’agente di un calciatore ha dichiarato che il giocatore non partirà per la Bosnia, spiegando le ragioni di questa decisione. Ha anche fornito dettagli sui tempi di recupero dell’atleta, senza specificare ulteriori dettagli. La nazionale italiana si trova a un passo dalla qualificazione ai Mondiali, un traguardo assente dal 2014.

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© Calcionews24.com - Di Lorenzo Italia, l’agente svela: «Non credo che andrà in Bosnia, ecco il motivo. Sui tempi di recupero dico questo»

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