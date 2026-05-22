Un agente ha dichiarato che il futuro di Alex Meret nel Napoli dipende dalla decisione di Antonio Conte, attuale allenatore della squadra. Se Conte dovesse lasciare la società, la posizione del portiere potrebbe essere influenzata, mentre in caso contrario, la sua permanenza sarebbe più probabile. La situazione attuale del portiere è quindi legata strettamente alle scelte del tecnico, senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o offerte da altre squadre.

Alex Meret rimane in bilico tra permanenza e addio al Napoli. Il futuro del portiere dipende interamente da Antonio Conte: se l’allenatore dovesse lasciare, tutto cambierà per l’estremo difensore azzurro. Meret e il ballottaggio con Milinkovic-Savic: la stagione che ha deciso tutto. La stagione appena conclusa ha trasformato la situazione del portiere italiano. Il minutaggio è crollato a causa della dualità con Vanja Milinkovic-Savic, e un infortunio ha ulteriormente complicato la competizione tra i due. Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato senza filtri della situazione durante la presentazione del Golden Boy a Solomeo. Presente alla presentazione del Golden Boy di Solomeo, Pastorello ha chiarito che qualsiasi decisione sul futuro di Meret dipenderà dalla permanenza di Conte sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’agente rivela sul futuro di Meret: “Dipende da questo”

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