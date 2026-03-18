Durante un’intervista a Radio Marte, il giornalista Sandro Sabatini ha dichiarato che Antonio Conte desidera continuare a lavorare a Napoli, ma solo se il club accetterà di rinnovargli il contratto. Sabatini ha spiegato che questa è la condizione principale dell’allenatore per proseguire l’esperienza sulla panchina partenopea. Nessun altro dettaglio sui tempi o sulle modalità del rinnovo.

Antonio Conte vuole restare a Napoli, ma con una condizione precisa: il rinnovo del contratto. È questo il messaggio che arriva dalle parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, durante un’intervista a Radio Marte. Una dichiarazione che accende i riflettori su un tema sempre più caldo in casa azzurra, dove il futuro dell’allenatore pugliese non è ancora del tutto blindato nonostante i risultati positivi della stagione. Nel corso di “Siamo Tutti Allenatori”, Sabatini ha tracciato un quadro della situazione che preoccupa non poco l’ambiente partenopeo. Il giornalista ha sottolineato come Conte abbia ormai esplicitato la necessità di un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis a fine stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’ultimatum di Conte: permanenza ad una sola condizione

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