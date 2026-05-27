Napoli il sogno di De Laurentiis si chiama Simone Inzaghi | le ultime | CM

Il Napoli sta valutando Simone Inzaghi come nuovo allenatore per la prossima stagione, dopo l’addio di Antonio Conte. La società ha avviato incontri e discussioni con il tecnico in carica, che attualmente allenatore di una squadra di Serie A. La decisione finale dovrebbe essere presa nei prossimi giorni, mentre si prosegue con le trattative e le valutazioni sulla scelta più adatta.

In casa Napoli è caccia al nuovo allenatore in vista del prossimo anno: chi prenderà il posto di Antonio Conte? Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. I profili accostati alla panchina azzurra sono diversi e nelle ultime ore si è parlato con insistenza di Vincenzo Italiano, ma ora spunta una clamorosa suggestione. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il presidente Aurelio De Laurentiis – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe intenzione infatti di effettuare un tentativo per Simone Inzaghi, suo vecchio pallino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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