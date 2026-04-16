Conte via dal Napoli al termine della stagione? Le ultime parole di De Laurentiis aprono a due scenari alternativi | le ultime

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dell’allenatore del Napoli resta incerto, con voci che suggeriscono una possibile partenza al termine della stagione. Le dichiarazioni recenti del presidente del club hanno alimentato due scenari differenti, uno che potrebbe portarlo via dalla squadra e un altro che invece lascia aperta la possibilità di un rinnovo. Nel frattempo, si fanno anche ipotesi su un possibile coinvolgimento in ambito nazionale, aggiungendo ulteriori elementi di discussione.

di Luca Fioretti Conte via dal Napoli? Laudisa analizza il delicato momento tra le forti richieste del Napoli e le idee per la Nazionale: le ultimissime. Il destino di  Antonio Conte  rappresenta un argomento  estremamente caldo in Serie A. Intervenuto ai microfoni di  Radio Kiss Kiss, il giornalista della  Gazzetta dello Sport,  Carlo Laudisa, ha delineato con  assoluta precisione  il momento del tecnico. Secondo il cronista, occorre mantenere  moltissima pazienza, poiché la vicenda risulta profondamente legata alla complessa e  importantissima elezione  del vertice direttivo della  FIGC. Ci sono ancora dei  delicatissimi equilibri istituzionali da definire con  massima chiarezza  prima di poter finalmente assistere a una fumata bianca  totalmente definitiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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