Il presidente del Napoli ha tentato di contattare l’allenatore della Lazio, ma non ha ricevuto risposta. La chiamata è avvenuta mentre si cerca un sostituto di un precedente allenatore. Il nome di Inzaghi è stato indicato come possibile opzione. La comunicazione telefonica è ancora senza esito. La società sta valutando le prossime mosse in base alla disponibilità dell’allenatore.

Il telefono del presidente del Napoli, Aurelio De?Laurentiis, ha squillato con un nome molto chiaro nel display: Simone Inzaghi. Un tecnico che per ADL non è nuova comparsa nell’elenco dei desideri, anzi è spesso stato accostato al progetto azzurro quando si è trattato di guardare a chi potesse guidare la squadra dopo momenti intensi. Questa volta però la chiamata, per quanto diretta, non ha avuto la risposta che il numero uno partenopeo avrebbe sperato di ricevere, semplicemente perché Inzaghi, al momento, non è disponibile a tornare in Italia e continuerebbe almeno un altro anno con il proprio club attuale. Inzaghi e la pista Napoli per il post Conte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Laurentiis chiama, Inzaghi non risponde: prosegue la caccia al sostituto di Conte

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