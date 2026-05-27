napoli il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato con maggioranza il rendiconto di gestione 2025. La seduta è stata presieduta da Enza Amato. Il voto ha visto l’astensione di un consigliere di minoranza e il voto contrario di un gruppo di opposizione e di un altro consigliere appartenente a un partito di minoranza. Nessuna indicazione sulla motivazione delle posizioni di voto.