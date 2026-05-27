Napoli il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione

Da anteprima24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato con maggioranza il rendiconto di gestione 2025. La seduta è stata presieduta da Enza Amato. Il voto ha visto l’astensione di un consigliere di minoranza e il voto contrario di un gruppo di opposizione e di un altro consigliere appartenente a un partito di minoranza. Nessuna indicazione sulla motivazione delle posizioni di voto.

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Tempo di lettura: 5 minuti Il Consiglio comunale di Napoli, presieduto da Enza Amato, ha approvato a maggioranza il rendiconto della gestione 2025, con l’astensione del consigliere Toti Lange (Misto) e il voto contrario del gruppo di Forza Italia e del consigliere Gennaro Esposito (Misto). Il documento evidenzia un miglioramento strutturale della tenuta finanziaria dell’Ente, come illustrato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Al 31 dicembre 2025 l’esposizione complessiva del Comune si attesta a circa 3,44 miliardi di euro, con una riduzione del 10,88% rispetto all’anno precedente e un progressivo calo rispetto ai 4,9 miliardi del 2021. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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