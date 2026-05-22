dugenta approva rendiconto 2025 puc e streaming del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Dugenta ha approvato il rendiconto 2025, confermando la regolarità dei conti pubblici. È stato inoltre approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, che definirà le future trasformazioni del territorio. Le sedute del consiglio continueranno a essere trasmesse in diretta streaming, garantendo maggiore trasparenza. La decisione di trasmettere online le riunioni è stata mantenuta, con l’obiettivo di permettere ai cittadini di seguire le discussioni in tempo reale.

Particolare rilievo ha assunto l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, dalla cui analisi è emerso un risultato estremamente positivo per le finanze comunali. I dati illustrati durante la seduta hanno evidenziato una gestione virtuosa delle risorse dell’Ente, accompagnata da una diminuzione della quota di indebitamento pro capite, da un netto miglioramento della capacità di riscossione e con un avanzo libero di gestione da poter impiegare per ulteriori attività di circa mezzo milione di euro. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al Piano Urbanistico Comunale (PUC), giunto oggi alla sua approvazione dopo anni di intenso lavoro, confronto istituzionale e ascolto del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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