Provincia di Perugia il consiglio approva il rendiconto di gestione 2025

Il consiglio della Provincia di Perugia ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2025. Il documento è stato presentato in aula dal consigliere delegato, che ha comunicato che al 31 dicembre 2025 il risultato finanziario si attestava a 55. La seduta si è svolta con la discussione e l’approvazione del bilancio, senza ulteriori interventi.

Il consiglio della Provincia di Perugia ha approvato il rendiconto di gestione 2025. Ad illustrare in aula il documento è stato il consigliere delegato Andrea Bacelli che ha informato come al 31 dicembre 2025 il risultato fosse pari a 55.319.561,31 euro, di cui 17.450.755,75 rappresentati dalla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... La Giunta approva il rendiconto 2025: il risultato finale migliora di 2 milioni, mentre l'indebitamento cresce di un po'ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, da sottoporre all'esame del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prefetto della Provincia di Perugia in visita al Comune di Scheggino; Ricoveri, interventi, prestazioni. I voti agli ospedali perugini, patologia per patologia; Comune di Gualdo Tadino e Provincia di Perugia protagonisti a City vision Roma; Farmacia rapinata a Foligno. Ferma condanna dell’Ordine dei farmacisti di Perugia. Il Consiglio provinciale di Perugia approva il Rendiconto di gestione 2025Approvato oggi a maggioranza dal Consiglio provinciale di Perugia il Rendiconto della gestione anno 2025. (ANSA) ... ansa.it Provincia di Perugia, il consiglio approva il rendiconto di gestione 2025Il consiglio della Provincia di Perugia ha approvato il rendiconto di gestione 2025. Ad illustrare in aula il documento è stato il consigliere delegato Andrea Bacelli che ha informato come al 31 dicem ... perugiatoday.it Oggi, 28 aprile a Gualdo Tadino, provincia di Perugia, i Vigili del fuoco del di Gaifana sono intervenuti alle ore 19:15 circa sulla SS3 Flaminia, al km 171+500, per l'incendio di un autoarticolato. Le fiamme, che hanno interessato il differenziale del mezzo pesan - facebook.com facebook