C'è un dato che accomuna l'Inter di Simone Inzaghi a quella di Cristian Chivu: guarda l'estratto della Tripletta (qui la puntata completa, disponibile sul canale YouTube di Gazzetta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter ha un problema che si ripete ogni anno: c'è un dato che accomuna Chivu e Inzaghi

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Il braccino: Inter in ansia Roma, la risposta Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 23 marzo - facebook.com facebook