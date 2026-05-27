Napoli guida ubriaco e si ribalta con l'auto sui binari del tram dopo via Marina

Nella notte, un'auto guidata da un uomo con un tasso alcolemico tre volte sopra il limite si è ribaltata sui binari del tram dopo via Marina a Napoli. La vettura si è fermata su un binario, bloccando il passaggio del tram. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e al conducente è stata ritirata la patente. Nessuno è rimasto ferito gravemente nell'incidente.

L'incidente si è verificato nella notte. Al conducente della vettura, con un tasso alcolemico superiore di tre volte a quello consentito, è stata ritirata la patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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