Si ribalta con l'auto in via Manzoni e si schianta sui cassonetti donna ferita | incidente a Posillipo

Un incidente stradale si è verificato in via Manzoni a Posillipo, dove un'auto si è ribaltata e ha urtato contro alcuni cassonetti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118. Una donna è rimasta ferita nell'incidente e trasportata in ospedale. Non sono state rese note altre informazioni sulla dinamica.

Incidente stradale in via Manzoni a Posillipo: l'auto si ribalta e si schianta contro i cassonetti. Sul posto pompieri, polizia locale e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Leggi anche: Vomero, auto si schianta e si ribalta: incidente stradale in via Palizzi Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Paura in via Manzoni, finisce contro due auto parcheggiate e si ribalta: a bordo due ragazze; Foggia, urta contro due auto in sosta e poi si ribalta su un fianco: rocambolesco incidente all'alba; Foggia: auto si ribalta all’alba in via Manzoni, nessun ferito; Strisce pedonali rialzate in via Petrarca e via Manzoni per ridurre gli incidenti mortali. FOGGIA AUTO Foggia: auto si ribalta all’alba in via Manzoni, nessun feritoIntorno alle 5, in via Manzoni a Foggia, una Toyota ha urtato due auto in sosta per poi ribaltarsi su un fianco ... statoquotidiano.it Luigi Manzoni sindaco di Napoli Ieri mattina, presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, un momento importante per la nostra comunità. È stata presentata la nuova incubatrice da trasporto, donata dagli organizzatori del “Monteruscello Fest”: - facebook.com facebook Bari, in via Manzoni il cantiere va avanti: cominciata la piantumazione tra corso Italia e via Crisanzio x.com