Si ribalta con l'auto in via Manzoni e si schianta sui cassonetti donna ferita | incidente a Posillipo

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato in via Manzoni a Posillipo, dove un'auto si è ribaltata e ha urtato contro alcuni cassonetti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e un'ambulanza del 118. Una donna è rimasta ferita nell'incidente e trasportata in ospedale. Non sono state rese note altre informazioni sulla dinamica.

Incidente stradale in via Manzoni a Posillipo: l'auto si ribalta e si schianta contro i cassonetti. Sul posto pompieri, polizia locale e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta.

Leggi anche: Vomero, auto si schianta e si ribalta: incidente stradale in via Palizzi

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Paura in via Manzoni, finisce contro due auto parcheggiate e si ribalta: a bordo due ragazze; Foggia, urta contro due auto in sosta e poi si ribalta su un fianco: rocambolesco incidente all'alba; Foggia: auto si ribalta all’alba in via Manzoni, nessun ferito; Strisce pedonali rialzate in via Petrarca e via Manzoni per ridurre gli incidenti mortali.

FOGGIA AUTO Foggia: auto si ribalta all’alba in via Manzoni, nessun feritoIntorno alle 5, in via Manzoni a Foggia, una Toyota ha urtato due auto in sosta per poi ribaltarsi su un fianco ... statoquotidiano.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.