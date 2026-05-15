Maltempo nel fine settimana | allerta meteo gialla per domani

Nel fine settimana, la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla che riguarda l’intera regione. L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 20 di sabato 16 maggio, in seguito alle previsioni del Centro Funzionale riguardanti condizioni di maltempo in evoluzione. Le autorità hanno diffuso la comunicazione in base alle analisi degli scenari meteorologici attuali, senza specificare eventuali interventi o conseguenze immediate. La comunicazione riguarda tutto il territorio regionale, senza distinzioni di aree specifiche.

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