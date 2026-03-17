A Napoli, un drone con due cellulari si è incastrato sul tetto della caserma Decimo Cerimant. Il velivolo era diretto verso il carcere di Poggioreale. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente e le eventuali cause. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un drone con due cellulari si è incastrato sul tetto della caserma Decimo Cerimant a Napoli. Era diretto al carcere di Poggioreale. Intervento dei Carabinieri, telefoni sequestrati. Era verosimilmente diretto al carcere di Poggioreale il drone che intorno alle 23 di ieri si è incastrato sul tetto di una caserma dell'Esercito nel quartiere napoletano. Il velivolo trasportava un carico di telefoni cellulari, presumibilmente destinati ai detenuti del vicino istituto di pena. A dare l'allarme è stato il militare addetto alla vigilanza della caserma Decimo Cerimant, in corso Malta, che ha notato e segnalato la presenza del drone. I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti tempestivamente dopo essere stati allertati dal 112. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, drone con cellulari si incastra sulla caserma: era diretto al carcere di Poggioreale

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