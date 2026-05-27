Intercettato drone diretto al carcere di Poggioreale | portava 850 grammi di droga

Un drone diretto al carcere di Napoli Poggioreale trasportava 850 grammi di droga, tra hashish e cocaina. La Polizia Penitenziaria ha intercettato e sequestrato il carico, ma il velivolo è riuscito a decollare e volare via. Sul luogo sono stati trovati 800 grammi di hashish e 50 di cocaina. Nessuno è stato fermato o arrestato durante l’operazione.

Un drone che trasportava quasi un chilogrammo di droga al carcere di Napoli Poggioreale è stato neutralizzato dalla Polizia Penitenziaria che è riuscita a sequestrare il carico - 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina - ma non il velivolo, riuscito a spiccare il volo in direzione di colui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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