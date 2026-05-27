Il presidente del Napoli aveva inizialmente preferito Allegri come allenatore, ma dopo la partita tra Milan e Cagliari, ha deciso di affidarsi a Italiano. La scelta è stata presa in seguito alle prestazioni del tecnico durante la sfida, che hanno convinto la dirigenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma la decisione sembra aver preso forma nelle ore successive all’incontro. Italiano è stato quindi confermato come nuovo allenatore del club.

Alle 20.45 di domenica scorsa - e sarebbe bastato ascoltare De Laurentiis in conferenza stampa ("per l’allenatore aspettiamo le gare di stasera, siamo in tanti a mischiare le carte, e dunque.") - Massimiliano Allegri era virtualmente seduto sulla panchina del Napoli. Forse ci si sarebbe seduto anche se avesse conquistato la Champions League con il Milan (o forse no.?), ma Adl si era portato avanti. Lo spartiacque diventa il 90' di San Siro, la sconfitta del Milan, ciò che ne consegue: anche le riflessioni a Napoli, dove intanto sui social c’era freddezza (eufemismo) nei confronti di Allegri. Quarantacinque minuti che valgono più di una storia personale, piena di sei scudetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, così De Laurentiis ha deciso di puntare su Italiano

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