Napoli l’attesa è finita | De Laurentiis ha deciso di incontrare Conte

A Napoli, si avvicina il momento di un incontro tra il presidente e l’allenatore della squadra. La riunione è prevista prima della fine del campionato, appena la squadra avrà ufficialmente conquistato la qualificazione in Champions League. La decisione di accelerare i tempi deriva dall’esigenza di definire alcuni aspetti legati alla prossima stagione. L’appuntamento tra le due figure si svolgerà in città, senza attendere ulteriori sviluppi sportivi.

Conte e De Laurentiis accelerano i tempi per il faccia a faccia decisivo: l’incontro non aspetterà la fine del campionato, ma arriverà non appena il Napoli avrà la certezza aritmetica della Champions League. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per conoscere il futuro dell’allenatore pugliese. Conte-De Laurentiis: il vertice scatta con la qualificazione in Champions. Non servirà attendere maggio. Secondo quanto rivela “SkySport”, il presidente rientra a Napoli da Los Angeles in tempo per Napoli-Lazio, partita che diventerà il termometro decisivo per il timing dell’incontro. Una volta archiviata l’aritmetica certezza della presenza europea, il tecnico e il numero uno partenopeo si siederanno al tavolo per discutere il futuro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’attesa è finita: De Laurentiis ha deciso di incontrare Conte Notizie correlate Napoli, De Laurentiis blinda Conte: futuro deciso nonostante l’ombra della NazionaleIl futuro di Antonio Conte e le voci sulla panchina della Nazionale italiana trovano spazio anche sulle pagine di la Repubblica oggi in edicola. Leggi anche: Napoli, la Juventus beffa Conte e De Laurentiis: l’attaccante ha scelto i bianconeri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Exe Flegrei 2025: domani si conclude l'esercitazione nazionale nei porti di Cagliari, Arbatax e Olbia.; Krause torna a Parma per il Napoli e per lo Stadio; 15 luglio 1982, Napoli: il giorno in cui le BR colpirono il vicequestore Ammaturo con un agguato; Il mito di Totò sbarca oltreoceano, con una mostra a New York. Napoli, liberati 25 ostaggi, i 3 rapinatori potrebbero essere fuggiti dal sottosuolo. Atteso il blitz dei GISNapoli - Una partita a scacchi contro un nemico invisibile. È questa la situazione che si respira in questi minuti in Piazzale Medaglie d’Oro, dove l’assalto ... cronachedellacampania.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Yoga a Napoli a Città della Scienza Sabato 18 aprile pratica di yoga al Città della Scienza, tra le installazioni di Corporea. Movimento, respirazione e scoperta del corpo in un’esperienza guidata + aperitivo finale. Scopri di più e prenota - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com