Napoli l’attesa è finita | De Laurentiis ha deciso di incontrare Conte

Da spazionapoli.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, si avvicina il momento di un incontro tra il presidente e l’allenatore della squadra. La riunione è prevista prima della fine del campionato, appena la squadra avrà ufficialmente conquistato la qualificazione in Champions League. La decisione di accelerare i tempi deriva dall’esigenza di definire alcuni aspetti legati alla prossima stagione. L’appuntamento tra le due figure si svolgerà in città, senza attendere ulteriori sviluppi sportivi.

Conte e De Laurentiis accelerano i tempi per il faccia a faccia decisivo: l’incontro non aspetterà la fine del campionato, ma arriverà non appena il Napoli avrà la certezza aritmetica della Champions League. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per conoscere il futuro dell’allenatore pugliese. Conte-De Laurentiis: il vertice scatta con la qualificazione in Champions. Non servirà attendere maggio. Secondo quanto rivela “SkySport”, il presidente rientra a Napoli da Los Angeles in tempo per Napoli-Lazio, partita che diventerà il termometro decisivo per il timing dell’incontro. Una volta archiviata l’aritmetica certezza della presenza europea, il tecnico e il numero uno partenopeo si siederanno al tavolo per discutere il futuro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, l’attesa è finita: De Laurentiis ha deciso di incontrare Conte

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