Dopo l'addio di Conte, si intensificano le voci che indicano Sarri come possibile allenatore del Napoli. La decisione sembra essere presa dal club, secondo quanto riportato da alcune fonti. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma nelle ultime ore le indiscrezioni si sono fatte più insistenti. L'allenatore toscano, che aveva già guidato la squadra in passato, potrebbe tornare sulla panchina partenopea per la prossima stagione.

Si fanno sempre più fitte e fondate le voci che vorrebbero Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli. A riferirlo oggi è Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan tramite le parole di Luca Diddi sui social, un creator con quasi 200 mila followers che si occupa di tattica e possiede il patentino di allenatore Uefa A. Pellegatti riporta inoltre anche che i tifosi del Napoli (non si sa bene per quale indagine statistica, fermo restando che anche noi raccogliamo più o meno lo stesso) sarebbero abbastanza favorevoli al ritorno dell’ex. Sarri ha fatto a Napolo 82, 86 e 91 punti. Questi sono fatti. Sulla questione gioco, giochismo, bellezza e Comandante si può parlare e argomentare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È Sarri l’allenatore del Napoli dopo Conte, De Laurentiis ha deciso (Pellegatti)

Notizie correlate

De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare viaConte ha ampiamente proclamato la sua volontà di proseguire sulla panchina del Napoli, precisando però che non esiste un volere univoco.

Napoli, l’attesa è finita: De Laurentiis ha deciso di incontrare ConteConte e De Laurentiis accelerano i tempi per il faccia a faccia decisivo: l’incontro non aspetterà la fine del campionato, ma arriverà non appena il...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Grosso, addio al Sassuolo? Aquilani alla finestra. Sarri e Italiano aspettano: gli scenari delle panchine; Sarri: 'Finale che dà gusto. Motta può crescere'; Lazio, Sarri: Tifosi? Se venissero in finale sarei l'allenatore più felice al mondo; Maurizio Sarri, allenatore del Lazio, 67 anni : Profilo e Ultime notizie.

Sarri: Se i tifosi tornassero in finale di Coppa Italia, sarei l'allenatore più felice del mondoMaurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la semifinale di Coppa Italia vinta ai rigori contro l'Atalanta,. tuttomercatoweb.com

Futuro Sarri, la Coppa è determinante! Il Comandante chiede un rilancio: cosa filtraFuturo Sarri, il tutto passa dalla Coppa Italia! In programma l’incontro con la società: le novità emerse sul tema Il futuro di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, resta uno dei temi centrali in c ... lazionews24.com

Così #Sarri ha rilanciato la Lazio: tutte le mosse tattiche del Comandante x.com

La Lazio di Sarri raggiunge la finale battendo l’Atalanta ma dovrà rinunciare al proprio Comandante. Il tecnico biancoceleste, infatti, non sarà in panchina per guidare i biancocelesti nella finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma il 13 maggio. Nel corso - facebook.com facebook