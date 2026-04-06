Prima di Napoli-Milan, il direttore sportivo azzurro ha dichiarato che la priorità è rafforzare la posizione in classifica. Ha sottolineato l’importanza di valorizzare il gruppo prima di concentrarsi su eventuali singoli come Lukaku. La partita si avvicina e le parole sono state rilasciate durante un’intervista a 'DAZN'. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali mosse di mercato o strategie specifiche.

Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'importanza del match: "Arriviamo da un momento positivo, vogliamo dare continuità ai nostri tifosi e consolidare la nostra posizione in classifica. Siamo due squadre vicine, ben allenate e ben strutturate. Stasera sarà lunga e tosta". Su Giovane titolare: "Lo abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante, un giocatore offensivo. E' stato utilizzato in un ruolo non propriamente suo ma che può ricoprire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Manna prima di Napoli-Milan: “Vogliamo consolidare la classifica. Lukaku? Prima viene il valore del gruppo”

Manna prima di Juve Napoli: «Siamo al minimo storico ma non è un problema! Su Giovane e su Lukaku posso dirvi questo»Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui…» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il...

Leggi anche: Lukaku piange: “Perdere papà come l’ho perso io. Prima del Napoli ero morto, il Napoli mi ha dato tanto”

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Anguissa, possibile addio a fine stagione: per il Napoli non è intoccabile – Mattino; Lukaku-Napoli, il belga non torna a Castel Volturno come concordato; Calciomercato Napoli, duello col Milan per un talento classe 2007: piace anche ad altri due club di Serie A.

LIVE Alle 20.45 Napoli-Milan, Allegri con Nkunku-Fullkrug. Guai per Conte: Hojlund verso la tribunaIl posticipo di Pasquetta è la partita chiave per il secondo posto. Conte contro Allegri è sempre affascinante, se poi il Napoli viene da quattro vittorie ... gazzetta.it

Napoli-Milan live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie sul match del MaradonaLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... leggo.it

Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' facebook

Serie A: pari Como, Atalanta ok. Ora Juve-Genoa, poi Napoli-Milan x.com