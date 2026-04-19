Dalla Lazio al Napoli | super offerta azzurra che mossa di Manna

Il Napoli ha presentato un’offerta di tre milioni di euro netti a stagione più bonus per il difensore della Lazio. La proposta mira a convincere il club biancoceleste a cedere il giocatore, che si trova nel mirino dei partenopei. La trattativa riguarda un possibile trasferimento nel mercato attuale. La Lazio sta valutando la proposta e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul futuro del calciatore.

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli con un’offerta economica importante: tre milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere la Lazio a cederlo. Giovanni Manna accelera sui tempi. Gila, inserimento azzurro: il vantaggio rispetto a Milan e Inter. Secondo quanto affermato dal giornalista Rai Antonello Perrillo, il difensore centrale spagnolo classe 2000 è la priorità assoluta di Manna. La Lazio chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che il Napoli può affrontare. Ciò che rende la trattativa concreta è la scadenza contrattuale: Gila ha un accordo con i biancocelesti fino a giugno 2027, il che obbliga Lotito a cederlo quest’estate per non perderlo a parametro zero.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Lazio al Napoli: super offerta azzurra, che mossa di Manna Lazio Vs Napoli #football #seriea #napoli #fabrizioromano Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos. Futuro che va in questa direzione per l’attaccante, ecco cosa succederà Napoli, assalto di Manna al baby fenomeno: arriva dalla BundesligaKarim Coulibaly finisce nel mirino del Napoli per l’estate: il difensore centrale classe 2007 del Werder Brema attira l’attenzione di Giovanni Manna... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli con la Lazio per non mollare lo scudetto; Napoli-Lazio, caos Var con rigore sbagliato da Zaccagni e mancata espulsione di Lobotka. Cos'è successo; Il Napoli cade con la Lazio (0-2): Inter resta a +12, scudetto vicino. Conte: legnata sui denti; Dalla Lazio alla Lazio, finisce l'imbattibilità casalinga del Napoli. Dalla Lazio alla Lazio, finisce l'imbattibilità casalinga del NapoliSottotono l'undici di Conte. I biancocelesti passano 0-2 al Maradona. L'ultimo stop casalingo azzurro contro la stessa squadra l'8 dicembre 2024 ... rainews.it Il Napoli perde al 'Maradona' dopo più di un anno, prima sconfitta casalinga per Conte in campionato: dalla Lazio alla LazioLa squadra di Conte non perdeva al 'Maradona' in campionato da dicembre 2024, anche in quel caso arrivò una sconfitta casalinga contro la Lazio. Zero k.o del Napoli in tutto il 2025. msn.com DALLA LAZIO AL NAPOLI: super offerta azzurra e sorpasso alle big di Serie A facebook Il peggior #Napoli dell'era #Conte viene travolto dalla #Lazio e in un botto solo perde una lunga imbattibilità interna scucendosi definitivamente lo scudetto di dosso. Inguardabile la partita degli azzurri, sembrati in confusione, come se fossero mentalmente già x.com