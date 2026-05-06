Un servizio di navetta gratuita collega da questo fine settimana la Stazione Centrale di Napoli con il Museo di Pietrarsa durante i weekend. La navetta sarà disponibile in determinate date e permette ai visitatori di raggiungere facilmente il museo senza costi aggiuntivi. L'iniziativa mira a facilitare gli spostamenti tra il centro di Napoli e il museo ferroviario, offrendo un collegamento diretto e senza tariffe.

Un nuovo servizio navetta gratuito collegherà la Stazione Centrale di Napoli con il Museo di Pietrarsa nei weekend: ecco le date e le agevolazioni per i visitatori. Un nuovo e strategico collegamento su gomma renderà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa estremamente più accessibile a cittadini e turisti in visita nel capoluogo campano. A partire dal prossimo 10 maggio, un servizio navetta dedicato unirà in modo diretto lo snodo ferroviario di Napoli Centrale con lo storico sito museale situato lungo la costa vesuviana. Questa iniziativa punta a incentivare la scoperta di uno dei poli culturali più affascinanti e ricchi di storia dell’intero territorio regionale, agevolando gli spostamenti ed evitando l’utilizzo dell’auto privata.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pietrarsa si avvicina al centro di Napoli: al via la nuova navetta gratuita dalla Stazione Centrale

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