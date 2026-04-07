Durante un evento a Los Angeles, è stato fatto un annuncio riguardante l’allenatore del Napoli e la sua possibile convocazione in nazionale. Intanto, il campionato è ripreso con il Napoli che ha ottenuto una vittoria contro il Milan di Allegri, assicurandosi il secondo posto in classifica in modo solitario. La squadra torna in campo dopo la pausa e si prepara alle prossime sfide.

Riparte il campionato, e il Napoli ritorna a vincere. Dimostrazione di forza contro il Milan di Massimiliano Allegri, e secondo posto conquistato in solitaria. Ieri è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato per gli azzurri, e non si è fatto attendere il messaggio di Aurelio De Laurentiis in merito alle tante voci su Antonio Conte. Napoli, parla ADL: le dichiarazioni. Il numero uno del club azzurro non ha fatto aspettare per le sue parole in merito alle tante voci sul futuro di Antonio Conte. De Laurentiis, al momento, si trova a Los Angeles per la prima proiezione americana del film “AG4IN”. Ecco la sua risposta alla domanda di CalcioNapoli24: “Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, penso che gli direi di si. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, avete sentito ADL su Conte in Nazionale? L’annuncio da Los Angeles

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De Zerbi-Napoli, avete sentito? L’annuncio è stato netto!Dopo i deludenti risultati della formazione partenopea il futuro di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è stato messo in discussione.

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