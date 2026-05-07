Lukaku parla Pastorello | avete sentito l’agente sul futuro? L’annuncio è netto

L'agente di Lukaku ha dichiarato che il giocatore punta a usare il Mondiale come occasione per trasferirsi in uno dei principali club europei. Dopo aver svolto la riabilitazione in Belgio, l’attaccante è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. La sua situazione contrattuale e le future scelte di carriera sono al centro delle discussioni tra il giocatore e i club interessati.

Romelu Lukaku è tornato al lavoro a Castel Volturno dopo la riabilitazione in Belgio e il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato un futuro ambizioso: il Mondiale come trampolino verso i top club europei. L’attaccante belga ha ripreso gli allenamenti individuali con il gruppo di Antonio Conte. Nel mentre, però, Pastorello ha rilasciato dichiarazioni a ‘DAZN Belgio’ che tracciano con precisione la strategia prossima. Lukaku e il Mondiale: la vetrina per i top club. Pastorello ha espresso certezze sul percorso sportivo dell’attaccante a ‘Dazn Belgio’: “Sono sicuro che farà un gran Mondiale e sono certo che l’anno prossimo rivedremo Romelu al suo livello top.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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