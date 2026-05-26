Il Calcio Napoli sta negoziando con gli agenti di Italiano per il ruolo di allenatore, proseguendo le consultazioni dopo l’addio di Antonio Conte. Sono in corso incontri per definire il futuro tecnico della squadra, senza ancora comunicazioni ufficiali. La società ha avviato contatti con gli agenti del possibile nuovo allenatore, mentre le decisioni definitive sono ancora in fase di valutazione. Nessun altro nome è stato confermato pubblicamente al momento.

Il Calcio Napoli continua a lavorare per individuare il nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Gli agenti di Vincenzo Italiano hanno incontrato la dirigenza azzurra nella sede della Filmauro, mentre resta viva anche la pista Massimiliano Allegri. Il Calcio Napoli accelera la ricerca del nuovo allenatore in vista della prossima stagione dopo la separazione con Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata odierna gli agenti di Vincenzo Italiano hanno avuto un colloquio di circa quindici minuti con i dirigenti del club azzurro nella sede della Filmauro. L’attuale tecnico resta uno dei profili monitorati dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità lasciata da Conte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, avanti i contatti per il dopo Conte: incontro con gli agenti di Italiano

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